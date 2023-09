Na região das Ilhas, Guaíba segue cima da cota de inundação

Embora o nível do Guaíba tenha baixado consideravelmente no Cais Mauá e as águas não invadam mais a orla, a região das Ilhas continua em situação crítica. Em um dos pontos mais vulneráveis de Porto Alegre, o lago segue acima da cota de inundação, impossibilitando pessoas de retornarem as suas casas e mantendo diversos comércios e escolas com as portas fechadas.

As três Unidades de Saúde localizadas no Bairro Arquipélago também permaneceram fechadas nesta quinta-feira (28). O ônibus Fique Sabendo, posicionado pela prefeitura da Capital em frente à Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem foi a única alternativa de atendimento na região.

Até ás 15h30min, o Guaíba estava em 2,54m na Ilha da Pintada, 34cm acima do limite. Um dia antes, na quarta (27), nesse mesmo horário, o nível do lago era mais alto, de 2,92m e, a tendência, é que esse número continue baixando progressivamente nas próximas horas, permitindo que os moradores da região possam voltar aos seus lares já nos próximos dias.

Até o momento, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) informa que 188 pessoas seguem utilizando os quatro abrigos montados na Capital. A maior parte delas, 107, estão na Ilha da Pintada, na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem.

Além da manutenção dos abrigos, a Fasc, em conjunto com a Defesa Civil de Porto Alegre, segue atenta à situação dos moradores do bairro e continua com diversos postos de auxílios para casos de emergência.