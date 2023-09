Setembro supera marca histórica de chuva de 1941 em Porto Alegre

O volume de chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde o início do mês já faz deste o setembro mais chuvoso da história de Porto Alegre. Até a manhã desta quarta-feira (27), havia chovido 446,1mm na Capital, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O número é superior ao recorde anterior, que era de maio de 1941, com 405,5mm. Naquele ano, a água chegou até o Mercado Público, Praça de Alfândega e a Rua da Praia, que ficaram alagadas. Nesta manhã, o . Naquele ano, a, que ficaram alagadas. Nesta manhã, o Guaíba avançou pelos armazéns do Cais Mauá, chegando até o muro



“O mês de setembro teve sucessivos eventos de chuva associados a ciclones e frentes frias que já fazem deste mês o mais chuvoso em mais de 100 anos em algumas cidades do Rio Grande do Sul, como Santa Maria e Porto Alegre. Tudo isso com influência do El Niño, que está impactando o clima”, explica a meteorologista da MetSul, Estael Sias.

Em várias cidades gaúchas o volume de chuvas já ultrapassa a marca dos 500mm (confira lista no final da matéria). Com as chuvas da madrugada e ao longo desta quarta-feira, a projeção é que o volume passe de 600mm em diversas cidades do Centro e Norte do Estado. Segundo Estael, a previsão é que a chuva dê uma trégua nos próximos dias, voltando a chover em outubro.

Volume de chuva em setembro no Rio Grande do Sul até a manhã desta quarta-feira (27/09):

Ijuí: 597,4 mm

Esmeralda: 560 mm

Panambi: 556,6 mm

São Pedro do Sul: 555 mm

Nova Roma do Sul: 544,7 mm

Serafina Corrêa: 539,4 mm

Tupanciretã: 510,25 mm

Canguçu: 501,8 mm

Porto Alegre: 446,1 mm

Campo Bom: 442,2 mm



Fonte: Inmet, ANA, Cemaden