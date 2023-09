Guaíba deve atingir maior nível de inundação nesta quarta-feira

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, na manhã desta quarta-feira (27), um alerta para inundação em Porto Alegre. Segundo o órgão, o Guaíba deve atingir o seu nível máximo nas próximas horas. Conforme a prefeitura da Capital, a última medição do Guaíba indicou altura da água atingindo 2,94 metros, sendo que a cota de alerta é de 2,5 metros e a cota de inundação, 3 metros.

A orla foi parcialmente interditada nos trechos 1 e 3, e agendamentos dos equipamentos esportivos suspensos. A administração pública recomendou à população evitar circulação em todas as áreas, até o recuo da água. Por nota, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta que condutores para que não circulem pela região central da cidade, sugerindo a utilização da Terceira Perimetral para acessar à Zona Sul.

Entre os locais mais afetados, a Região das Ilhas segue em alerta máximo. As três unidades de saúde do bairro Arquipélago (Ilha da Pintada, Ilha do Pavão e Ilha dos Marinheiros) precisaram ser fechadas. Locais como o clube Grêmio Náutico União informa que a sua sede Ilha do Pavão precisou ser interditada, sem previsão de reabertura. Segundo o gerente de Engenharia e Manutenção do GNU, "o mais importante é garantir aos associados, atletas e colaboradores que a sede só será reaberta quando for seguro".