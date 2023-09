Prefeitura de Porto Alegre fecha últimas comportas do Guaíba

Em Porto Alegre, o mês de setembro bateu o recorde de precipitação e foi o mais chuvoso desde 1916, com quantidade superior a 400mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Devido ao nível alarmante para risco de alagamento, na segunda-feira (25) a prefeitura decidiu fechar as comportas do Cais Mauá pela primeira vez desde 2015.

Nesta terça-feira (26), o prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou o fechamento das duas últimas comportas ainda abertas. O motivo da decisão foi a alta do nível do Rio Jacuí durante esta tarde e a previsão de aumento durante a noite. De acordo com Melo, a expectativa é que essas duas sejam reabertas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) às 8h de quarta-feira (27), pois estão localizadas nas entradas de acesso ao Catamarã, que está com atividades suspensas. A abertura só ocorre caso o Guaíba não atinja 2,90 metros.

Na região das Ilhas, a cota de inundação já foi ultrapassada. Unidades de saúde foram fechadas e abrigos estão sendo disponibilizados para a população do local. O poder municipal também recolheu animais que foram abandonados em locais que alagaram.

Melo ainda fez um apelo: "Pedimos à população que continuem enviando cestas básicas, nós estamos tentando salvar vidas". O destino principal é o bairro Arquipélago, que precisa de alimentos e materiais de limpeza. O prefeito também pediu para que, quem puder, ficar em casa nesta quarta-feira (27).

O prefeito afirmou que recursos devem vir do Governo Federal, pois o município não tem verba para ajudar tantas pessoas. Melo também defendeu a realização de uma parceria público-privada do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). "Um dos grandes desafios da nossa cidade chama-se drenagem urbana", ressalta o prefeito. Ele afirma que apesar de ser uma das prioridades, não há verba pública para isso.