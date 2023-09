Com cheia do Guaíba, prefeitura de Porto Alegre fecha comportas no Cais Mauá

Com o nível do Guaíba em 2,75m, apenas 25cm abaixo da cota de inundação, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) fechou, no início da tarde desta segunda-feira (25), as comportas do muro da Mauá. A última vez em que o plano de emergência para contenção de cheias havia sido acionado pela prefeitura da Capital foi em 2015, quando o lago atingiu 2,93m, não chegando a invadir o Cais.

Nos próximos dias, as fortes chuvas devem persistir na Região Metropolitana. Porém, a principal preocupação se dá por conta da previsão de vento Sul na área da Lagoa dos Patos, que deve significar um represamento das águas do Guaíba, impedindo seu escoamento e, consequentemente, elevando o nível do lago.

Sendo assim, a prefeitura optou por se preparar caso o Guaíba ultrapasse os 3m, impedindo-o de alcançar as áreas centrais da cidade. “É uma ação preventiva. Não podemos estar desprevenidos neste momento decisivo. Estamos agindo com mitigação de danos e alinhados com o Estado e demais órgãos parceiros diante da previsão do tempo e alertas que temos recebido”, declarou o prefeito Sebastião Melo, em reunião emergencial nesta segunda-feira.

O sistema de comportas é composto por 14 portões. Seis deles já estavam fechados e foram reforçados com 2 mil sacos de areia, enquanto outros seis foram trancados ao longo do dia. O primeiro portão a ser fechado, o 3, teve seu processo atrasado devido a uma falha no sistema, que tornou necessário o auxílio, inclusive, de uma retroescavadeira para concluir a operação. Os portões 4 e 6 continuarão abertos, porém sob monitoramento da prefeitura.

O muro da Mauá foi construído ainda na década de 1970, dentro de um sistema de proteção contra cheias que, além das comportas, também possui 68 quilômetros de diques e 19 casas de bombas. Todo esse projeto foi pensado após a enchente de 1941, que inundou o Centro da Capital. A estrutura possui 6 metros de altura, sendo metade dela submersa.

As comportas permanecerão fechadas por período indeterminado. Além delas, o Cais Embarcadero, espaço de gastronomia e entretenimento às margens do lago, não funcionará durante esta semana.

Ainda nesta segunda, equipes do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) percorreram diversos pontos da cidade considerados de alto risco para conscientizar as famílias que procurem abrigo durante as fortes chuvas. As áreas visitadas foram Beco do Adelar, Vila dos Sargentos, Beco da Morte, Travessa São Luís e Beco Guajuviras. Além disso, na região das Ilhas, a cota de inundação já foi ultrapassada em 24cm, o que faz com que diversas ruas e avenidas do bairro Arquipélago estejam alagados. A unidade de Saúde da Ilha da Pintada inclusive precisou ser fechada.

LEIA TAMBÉM: Primavera será de chuva acima da média com influência do El Niño no RS

Atualmente, todo o território gaúcho enfrenta um longo período de chuvas – e consequentes cheias – devido ao fenômeno El Niño, que atua sob o Brasil em 2023. No início desse mês, a passagem de um ciclone chegou a matar 49 pessoas no Rio Grande do Sul, além de destruir diversas cidades no interior do Estado.