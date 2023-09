Nível do Guaíba permanece estável nesta terça-feira

Medição realizada na manhã desta terça-feira (26) aponta que, apesar da chuva intensa que voltou a cair sobre Porto Alegre, o nível do Guaíba se mantinha estável no Cais Mauá. O lago apontava com 2,71 metros no Centro Histórico, ligeira elevação de 2 centímetros em relação à madrugada. Nas últimas 24 horas, a medição tem variado entre 2,69 metros e 2,74 metros.



Porém, as águas seguem acima da cota de alerta na região (2,5 metros). A cheia motivou o fechamento de seis comportas no muro da avenida Mauá. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), mais de 100 servidores participaram da operação nos portões 1, 2, 3, 11, 12 e 14. Outros seis portões já estavam fechados e dois permanecem sob monitoramento.



Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 69 pessoas permanecem acolhidas nos abrigos no bairro Arquipélago. A Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros, recebe 40 pessoas nesta terça-feira. Já a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, soma 29 acolhidos.



Desde a madrugada, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) receberam quatro demandas de remoção de árvores por meio do sistema 156. As equipes de manejo arbóreo trabalham no atendimento às ocorrências.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza o Ônibus Fique Sabendo como alternativa de atendimento à população do bairro Arquipélago. O veículo está estacionado no pátio da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. A Unidade de Saúde Ilha da Pintada seguirá de portas fechadas em razão do alagamento das ruas localizadas no entorno, assim como as salas de vacinas das US Ilha do Pavão e Ilha dos Marinheiros.