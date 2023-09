Prefeitura começa a fechar comportas para evitar cheia do Guaíba em Porto Alegre

Com a previsão de novas pancadas de chuva e temporais para este início de semana em Porto Alegre – e o consequente risco de novos alagamentos e inundações repentinas na Capital e Região Metropolitana –, o prefeito Sebastião Melo anunciou o fechamento das comportas do sistema de contenção de enchentes do Guaíba na Avenida Mauá. A decisão foi tomada após reunião extraordinária com a Defesa Civil local, ocorrida na manhã desta segunda-feira (25).

• LEIA MAIS: Defesa Civil alerta para formação de novo ciclone no Rio Grande do Sul nesta semana

A medida terá início nesta tarde, começando pelos portões 3 e 4. “Vamos deixar o da Cairú e do Cais Embarcadero mais para o final, será um fechamento preventivo, porque a gente entende que não se faz isso de uma hora para outra e não podemos esperar”, assegurou Melo.

A administração pública irá, ainda, reforçar as comportas com sacos de areia. A ideia é que o processo ocorra de forma gradual, deixando o P12 (na altura da avenida Sertório) e o P14 (na rua Voluntários da Pátria), por último devido à necessidade de se rasgar o asfalto para a efetivação do bloqueio.

Além desta medida, o ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) será desocupado para ser alternativa de acolhimento aos desabrigados. Melo também fez um apelo por mais doações – especialmente de de materiais de limpeza, de higiene e alimentos não perecíveis – e ajuda voluntária. “Principalmente, no período da madrugada estamos com carência de pessoal para ajudar”, destacou.