Defesa Civil alerta para formação de novo ciclone no Rio Grande do Sul nesta semana

Por meio de nota, a Defesa Civil do Estado alerta para novo ciclone que se formará em alto mar próximo à costa de Santa Catarina e do Litoral Norte do Rio Grande do Sul entre a noite desta terça-feira (26) e a madrugada de quarta-feira (27). Haverá intensificação das chuvas devido ao aprofundamento e avanço de um sistema de baixa pressão para o oceano, fluxo de umidade do oceano combinado ao da Amazônia e formação de uma frente fria.