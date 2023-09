Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa sob a influência de um centro de baixa pressão atmosférica que irá reforçar a instabilidade com elevado risco de tempo severo. Um jato de baixos níveis mantém ar muito quente entre o Norte e Oeste e deixa os temporais ainda mais ativos. Por outro lado, o dia começa com frio no Sul e na campanha. Como resultado aumenta o risco de vendavais, muito raios e chuva forte a torrencial em poucas horas, sobretudo, na Metade Sul e Leste. É alto o risco de alagamentos e inundações repentinas com impacto no nível dos rios já cheios.

Porto Alegre

O tempo fica instável com pancadas de chuva e temporais ao longo desta segunda e terça-feira. Há risco de rajadas de vento, raios e granizo. Há potencial para chuva forte e volumosa com alto risco de alagamentos e inundações repentinas na Capital e Região Metropolitana.