Corsan faz mutirão para cadastrar atingidos pelas cheias em Tarifa Social

A Corsan vai começar a fazer um mutirão de cadastramento e adesão à Tarifa Social para famílias de baixa renda dos municípios severamente atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari. A ação começa nesta segunda-feira (25).

Roca Sales, uma das sete cidades incluídas no plano anunciado pelo governo do Estado, Corsan, Ministério Público e Defensoria Pública estaduais, será a primeira a ter o mutirão. O cadastro é obrigatório para obter descontos e isenções em programas dos governos estadual e federal, exolica a empresa, por nota.



Uma tenda itinerante será instalada no Centro Social Urbano de Roca Sales, das 9h às 12h e das 13h às 16h. O ponto fica até dia 29. Logo depois, a ação vai a Lajeado, Bom Retiro do Sul, Encantado, Cruzeiro do Sul, Estrela e Arroio do Meio.

A Tarifa Social de Água é um benefício, previsto na legislação federal e estadual, disponível apenas para famílias que se enquadram no regramento do Cadastro Único do Governo Federal, que contempla uma série de programas de assistência à população socialmente vulnerável. No Rio Grande do Sul, quem tem direito e adere à Tarifa Social tem 60% de desconto no Serviço Básico de água/esgoto e 60% de desconto no valor do m3 nos primeiros 10m3 de consumo.



A inscrição na Tarifa Social só pode ser realizada pelo titular da fatura de água. É preciso apresentar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e comprovante atualizado de cadastro no CadÚnico do governo federal. Mais informações podem ser obtidas também pelo 0800 64 66 444.