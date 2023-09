Setores público e privado unem-se para estimular doações aos desabrigados no RS

A partir da Base Avançada em Encantado, onde também está instalado o gabinete temporário do vice-governador, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul centraliza a organização das doações e da distribuição de utensílios arrecadados para as vítimas das enchentes que assolam o Estado desde o início de setembro.

Até o início desta semana, já haviam sido entregues aos municípios afetados mais de 250 toneladas de cestas básicas, 265 sacos de agasalhos (roupas e calçados), 1,2 mil cobertores, 4 mil colchões, 2.818 pacotes de fraldas, mais de 25 mil kits de limpeza, mais de 21 mil kits de higiene pessoal e 339 sacos de ração animal.

O órgão também fez o compartilhamento de donativos como travesseiros, equipamentos de proteção individual (botas e luvas de borracha, capas de chuva), roupas íntimas, roupas de cama, utensílios domésticos, itens de primeiros socorros e material hospitalar, botijões de gás de cozinha, eletrodomésticos, móveis e materiais escolares.



COMO AJUDAR

SOS Rio Grande do Sul



O governo do Estado estabeleceu uma chave PIX (CNPJ) de conta bancária para receber as doações em valores das pessoas e empresas que desejam repassar recursos para auxiliar às vítimas das enchentes no RS. Todo o processo passa por auditoria, a conta é do Banrisul e os valores serão geridos em parceria com entidades reconhecidas no trabalho de assistência social e ajuda humanitária, para reduzir a burocracia e acelerar a chegada a quem mais precisa.

DOAÇÕES EM DINHEIRO



PIX CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco: Banrisul



Contribuições financeiras para prefeituras

Encantado – Associação Cultural Encantado

PIX CNPJ: 11.330.190/0001-21

Banco: Coop. Sicredi Região dos Vales



Muçum – CDL Câmara de Dirigentes Lojistas

PIX CNPJ: 93.856.813/0001-69

Banco: Coop. Sicredi Região dos Vales



Roca Sales – Gabinete do prefeito

PIX CNPJ: 88.187.935/0001-70

Banco: Caixa Econômica Federal



Santa Tereza – Município de Santa Tereza

PIX CNPJ: 91.987.719/0001-13

Banco: Sicredi

Outras iniciativas

Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) arrecada dinheiro via Pix em sua página na Internet (www.amprs.com.br) para fazer as doações.



A Federasul está recolhendo recursos via Pix das afiliadas

Contribuições em geral (principais necessidades no momento)



Alimentos: Leite Zero Lactose

Higiene pessoal: escova de dente, creme dental, sabonete, desodorante, xampú, absorvente feminino, aparelho de barbear, papel higiênico, fraldas geriátricas e infantis

Artigos de casa: roupa de cama, toalha de banho, cobertor, travesseiro

Para o trabalho de limpeza: capa de chuva, luva, bota de borracha, balde, pano, vassoura, rodo, escova de limpeza, sacos de lixo 50 litros, carrinho de mão e pá



Logística: filme plástico stretch, fita zebrada pra isolamento das residências

Para preparar alimentos: sacola de plástico para montar cestas básicas, marmita de plástico, marmiteiro de isopor, touca e luva para alimentação, talher, prato, copo descartáveis



Para crianças: brinquedos



Para animais: ração para animais de produção, ração para animais domésticos



Outros itens: kits de material escolar (três cadernos com 200 folhas, calculadora oito dígitos, duas canetas azuis, caneta vermelha, caneta preta, duas caixas de grafite, lapiseira e régua), mochila, conjunto de lápis de cor 12, conjunto de caneta hidrocor seis cores, quatro lápis pretos, apontador, estojo, garrafa squeeze



Locais para entrega de doações

Centro Administrativo Engenheiro Noé de Mello Freitas (Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, bairro Jardim Carvalho – Porto Alegre)

Defesa Civil - Avenida Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre.

Palácio Piratini - Praça Marechal Deodoro, s/n

Quartéis da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul

Agências do Banrisul e demais pontos de coleta da Campanha do Agasalho.

Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas unidades operacionais em Porto Alegre, Eldorado do Sul, Lajeado, São Leopoldo, Montenegro e Santa Maria.

Trensurb: nas estações Mercado, Mathias Velho, Petrobras, Esteio, Luiz Pasteur, São Leopoldo, Santo Afonso e Novo Hamburgo. Toda arrecadação será repassada à Defesa Civil do Estado, que distribuirá para as pessoas afetadas.

Panvel tem a ação "Troco Amigo" para ajudar os atingidos por enchentes, bem como doação de remédios e produtos de higiene.

Todas as unidades presenciais da Ulbra no Estado – em Canoas, Cachoeira do Sul, Carazinho, Gravataí, Guaíba, Santa Maria, São Jerônimo, Sapucaia do Sul e Torres – estão servindo de ponto de arrecadação de donativos. As unidades da Ulbra estão localizadas Unisinos

Unisinos tem pontos de coleta são o CCIAS - Antiga Sede (próximo à prefeitura de São Leopoldo), os setores de Atendimento (Campus São Leopoldo e POA), a Biblioteca (Campus São Leopoldo) e o Tecnosinos. A universidade também está reunindo doações em dinheiro pelo PIX O Comitê de Solidariedade datem pontos de coleta são o CCIAS - Antiga Sede (próximo à prefeitura de São Leopoldo), os setores de Atendimento (Campus São Leopoldo e POA), a Biblioteca (Campus São Leopoldo) e o Tecnosinos. A universidade também está reunindo doações em dinheiro pelo PIX [email protected]

Universidade de Caxias do Sul coleta no Campus-Sede, em Caxias do Sul, no caminhão da instituição posicionado em frente ao UCS Teatro; e nas demais unidades universitárias na região, nas cidades de Bento Gonçalves, Vacaria, Farroupilha, Canela, Nova Prata, Guaporé e São Sebastião do Caí.

Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac recolhe donativos em suas unidades de todo o Estado.

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) realiza a corrente de solidariedade por meio do seu site (https://www.federasul.com.br).