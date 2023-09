Defesa Civil monitora situação da Região das Ilhas de Porto Alegre

A Região das Ilhas de Porto Alegre segue em alerta devido à alta do nível do Guaíba. Na manhã desta sexta-feira (22), a medição manual na Ilha da Pintada marcava 233 cm (13 cm acima da cota de inundação). Na régua automática da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura de Porto Alegre (SEMA) apontava 262 cm na altura do Cais Mauá (superando em 12 cm acima o nível de alerta).

De acordo com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), 23 pessoas permanecem acolhidas nos abrigos provisórios montados no bairro Arquipélago. Destas, 11 (quatro adultos e sete crianças) estão na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros. Outras 12 (quatro adultos e oito crianças) estão na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada

A enchente atinge também a sede do Grêmio Náutico União na Sede Ilha do Pavão, que permanece interditada. Em nota, o clube destaca que “o nível do Guaíba subiu muito, alagando grande parte das instalações e impossibilitando a permanência de pessoas no local por causa da água, do barro e dos detritos”.