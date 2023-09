Maior atacadista brasileiro abrirá 230 vagas de emprego em 20 diferentes municípios do RS

Maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abrangência nacional, o Atacadão abriu 230 vagas de emprego em lojas do Rio Grande do Sul. As oportunidades, destinadas a todos os públicos, incluindo profissionais com deficiência e beneficiários do CadÚnico, são para auxiliar de depósito, empacotador, fiscal de prevenção e perdas, operador de caixa, repositor, açougueiro e repositor de padaria, açougue e salsicharia.

Os interessados podem procurar as unidades da empresa até o fim de setembro nas cidades de: Alvorada, Bagé, Canoas, Caxias do Sul, Estrela, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Sant’Ana do Livramento, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Uruguaiana e Viamão. Os candidatos devem levar até a loja o currículo impresso atualizado, com documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho) e procurar pela área de atendimento ao cliente, em horário comercial. Além disso, ter disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e possuir o ensino médio completo.



“Estamos presentes no Rio Grande do Sul desde 2008, contribuindo com os negócios dos pequenos e micros empreendedores, oferecendo alimentação básica a preços competitivos. Hoje, atuamos em todas as regiões do estado, com 28 lojas em 20 municípios e empregamos quase 5 mil pessoas no estado”, comenta Marco Oliveira, CEO do Atacadão.



Sobre o Atacadão



O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil. Maior atacadista brasileiro em número de lojas, está presente em mais de 200 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil, é líder no segmento de atacarejo (cash & carry) e está em rápida expansão. Com mais de 60 anos de história e 70 mil colaboradores, a rede conta com mais de 350 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online e com uma robusta operação de marketplace, que conta com mais de 300 sellers parceiros de atacado.