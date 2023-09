Empregos e confiança em alta nos pequenos negócios no Brasil

Em um universo de 22 milhões de pequenos negócios no Brasil, as micro e pequenas empresas (MPE) são responsáveis por cerca de 99% de todas as empresas que existem no País, além de absorver 55% do conjunto total de empregos com carteira assinada e ter quase 30% de participação no Produto Interno Bruto (PIB). Não foi à toa que os dados mais recentes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) trouxeram números positivos sobre a geração de empregos por este perfil empreendedor: os pequenos negócios foram, em julho, o carro-chefe da criação de empregos com carteira assinada no Brasil, captando 79,8% das vagas geradas. Em uma leitura mais direta, ficaram com 113,8 mil das 142,7 mil vagas abertas.

O resultado é o segundo melhor alcançado neste ano, perdendo apenas para o mês de janeiro quando as MPE concentraram 81% das contratações. Em todo o ano de 2023 até julho, o País conseguiu gerar 1,2 milhão de empregos, sendo 71% (825,4 mil) por micro e pequenas empresas. Manter o fôlego na contratação de mão de obra é um dos grandes desafios dos empregadores, especialmente para os pequenos. No entanto, a economia no primeiro semestre se mostrou mais confiante e ajudou a impulsionar o faturamento dos pequenos negócios. Pesquisa elaborada pelo Sebrae indicou que 37% das empresas apresentaram queda nas receitas em julho, contra 42% da última pesquisa realizada em abril deste ano. Outro dado que mostra um cenário mais favorável foi o crescimento no conjunto de MPE que alcançou faturamento maior (31% em julho contra 25% em abril).

No primeiro semestre de 2023, o Brasil teve um saldo positivo de 868,8 mil pequenos empreendimentos criados, entre microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEI). Fatores como o crescimento do PIB, a redução da Selic e a melhora do poder de compra das famílias influenciaram no empreendedorismo no período. A geração de emprego é apenas um reflexo do otimismo dos pequenos empreendedores com a economia, o que também pode ser medido pelo movimento de criação de novas empresas do segmento.