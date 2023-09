Equipe da Defesa Civil de São Paulo junta-se à gaúcha para apoio aos municípios atingidos pelas enchentes

Nesta segunda-feira (18), a equipe da Casa Militar – Proteção e Defesa Civil do Rio Grade do Sul recepcionou uma equipe da Defesa Civil do estado de São Paulo. O plantel foi enviado à região do Vale do Taquari para ajudar nas ações de apoio à população atingida pelas enchentes.

O grupo foi dividido para atuar prioritariamente nos municípios de Roca Sales e Muçum, e os trabalhos estão sendo coordenados pelo tenente-coronel Sandro Carlos Gonçalves da Silva, coordenador regional da CREPDEC 9, sediada em Caxias do Sul, que está apoiando a operação no Vale do Taquari.

Para o subchefe da Casa Militar – Proteção e Defesa Civil, coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira, “o apoio de fato, pela qualificação da força de trabalho, é importante para esse momento e contexto que encontramos hoje no nosso Estado, e por isso agradecemos muito à Defesa Civil de SP”.

Compõem o grupo integrantes da Divisão de Prevenção, tenente Lourençon, tenente Ramatuel (engenheiro civil) e sargento Sérgio; do Núcleo de Serviços Emergenciais a mestra em arquitetura e urbanismo, soldado Gabriela; da Divisão de Recuperação, o engenheiro civil sargento Wagner e uma especialista em Recursos e Ajuda Humanitária, a cabo Lira.