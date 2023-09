Cheia da Lagoa dos Patos e retorno da chuva preocupam município de Rio Grande

A cheia da Lagoa dos Patos e o retorno da chuva ao Rio Grande do Sul preocupam o município de Rio Grande, no Sul do Estado. As áreas ribeirinhas e ilhas da Torotama e dos Marinheiros já são atingidas pelas águas. Conforme balanço da Defesa Civil, 11 pessoas estão desalojadas e uma está desabrigada.

"A Laguna dos Patos encheu devido ao fato de 27 rios desaguarem no Guaíba e passarem aqui por nós. Todas as áreas ribeirinhas da cidade de Rio Grande já estão enchendo, principalmente na Lagoa Azul, Marechal Deodoro, São Miguel, São João, Barra Nova, Ilha da Torotama, Ilha dos Marinheiros. Devido à precipitação que tem acontecido na cidade de Rio Grande e a lagoa cheia, nos preocupa muito a parte de enchentes e inundação no município", afirma o coordenador da Defesa Civil, Rudimar Machado.

Segundo a MetSul Meteorologia, a chuva continua em Rio Grande nesta segunda-feira (18), com ventos de até 42 km/h. O tempo deve permanecer instável por mais de uma semana, até o dia 26 de setembro.

Apesar do maior risco de cheias ser nas áreas ribeirinhas e nas ilhas, a prefeitura do município divulgou que há possibilidade de alagamentos em todos os bairros. A Defesa Civil orienta que as pessoas que moram em regiões mais baixas ergam os móveis e desliguem os disjuntores das residências. Os telefones de emergência são 199, (53) 3233-8460, (53) 3233-8461 e a sede da Defesa Civil fica na Rua Almirante Barroso, 166.

Água da Lagoa dos Patos já invade ruas de Rio Grande. Foto: Defesa Civil de Rio Grande/Divulgação/JC

Após reunião com o Centro de Comando da Defesa Civil, todas as secretarias envolvidas e a Marinha no domingo (17), foi elaborado um plano de contingência e retirada das pessoas nas áreas mais baixas. A Marinha colocou sua estrutura à disposição do município, incluindo um helicóptero e um caminhão tracionado para auxiliar no resgate de pessoas.

Três pontos estratégicos foram determinados para servirem de abrigo caso haja necessidade, são eles: Ginásio do Lemos Junior (Rua Andrade Neves, 513-613 - Centro), Esporte Clube Santo Antônio e Salão Paroquial (Avenida Gen. Antônio de Souza Neto - Povo Novo) e Salão Paroquial da Vila da Quinta.

"Nós temos toda a expertise para ajudar as pessoas a serem retiradas de suas residências e levá-las para os abrigos ou casas de parentes, então é só entrar em contato por esses números que nós resgatamos as pessoas", destaca Machado.