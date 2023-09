RS tem alerta de temporais em várias regiões nesta segunda-feira

Atualizado às 10h26min

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para novos temporais no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (18). O forte calor e a umidade favorecem a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas.

Pode chover forte com queda de granizo e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h em diversas áreas isoladas do Rio Grande do Sul. O Inmet faz alerta amarelo de perigo potencial para temporais na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, no Centro e Norte do Estado. No Sul, o alerta é na cor laranja, que significa maior perigo de temporais.



No domingo, a temperatura atingiu 37,7°C em Campo Bom e 35,8°C em Porto Alegre, e a expectativa é que os termômetros cheguem também aos 30°C nesta segunda-feira. Com a chuva, o calor diminui nos próximos dias no Estado.

Há alerta de temporais também para a terça-feira (19) com queda de granizo e ventos entre 60

Km/h e 90 Km/h em áreas isoladas do Rio Grande do Sul, exceto o extremo Sul, e em todas as regiões de Santa Catarina e Paraná.