Depois de final de semana quente, chuva retorna ao Rio Grande do Sul

O final de semana foi de temperaturas acima dos 30 graus em Porto Alegre e em algumas cidades do Rio Grande do Sul. A segunda-feira (18) inicia com sol e calor em grande parte do Estado e desde o amanhecer a temperatura estará alta. A previsão é de uma tarde muito abafada devido à umidade elevada. Essa combinação de calor e umidade formará nuvens de grande desenvolvimento vertical com previsão de pancadas de chuva e temporais isolados. No Oeste, na Campanha e na Zona Sul do Estado, a instabilidade atinge um número maior de cidades e começa mais cedo. Na Metade Norte, a tendência é da instabilidade ser mais isolada e passageira. A máxima no Rio Grande do Sul pode chegar aos 35 graus e a mínima de 16 graus.