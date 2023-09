Nove pessoas seguem desaparecidas no RS em virtude das chuvas

Novo boletim divulgado pela Defesa Civil no fim da tarde deste domingo (17) aponta que nove pessoas seguem desaparecidas no Rio Grande do Sul. O número de mortes decorrentes das chuvas e enchentes é de 48. Ainda, 1.088 seguem desabrigadas.

• LEIA TAMBÉM: Governo e Caixa antecipam pagamento do Bolsa Família para municípios do RS

Óbitos: 48



Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 12

Santa Tereza: 1



Desaparecidos: 9

De acordo com a lista divulgada pela Policia Civil.



Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1

Pessoas resgatadas: 3.130



Municípios afetados: 104



Desabrigados registrados: 4.904

Conforme registros efetuados pelos municipios no sistema S2iD.



Desabrigados no momento: 1.088

Segundo monitoramento da Secretaria de Assistência Social.



Desalojados: 20.978



Afetados: 359.641



Feridos: 943