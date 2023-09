Porto Alegre tem segunda-feira com chuvas fortes e trovoadas

A segunda-feira (18) está sendo de fortes ventos e pancadas de chuva de alto volume em Porto Alegre. A chuva foi forte no início da tarde, deu uma trégua e voltou com intensidade por volta das 17h. Este episódio climático pode manter ou até agravar os riscos trazidos pelas chuvas das últimas semanas, com chances de alagamentos em diversos pontos do município.

"As instabilidades que geralmente nascem entre a gente no Uruguai, Rio Grande do Sul frentes frias, ciclones, sistemas de baixa pressão se formam aqui para depois se espalhar para o restante do Brasil", comentado por Estael Sias, da MetSul, sobre as origens da precipitação. "Essas instabilidades acabam acabam ficando concentradas aqui em cima entre Rio Grande do Sul, Nordeste da Argentina, Uruguai, até mesmo parte do Paraguai".

De acordo com as indicações climáticas, é esperado que nesta próxima semana o cenário de repetidos eventos de instabilidade se mantenha, aumentando os níveis de água, em especial em regiões com grandes rios, e possivelmente causando alagamentos em áreas urbanas. O Guaíba, por exemplo, se encontra em estado de inundação da região das ilhas, no marco de 2,3m de altura - o alerta na região do arquipélago é acionado aos 2,2m de altura. De acordo com a Defesa Civil, o alerta será mantido até o final da semana nas regiões ribeirinhas, já que seus afluentes, os rios Jacuí e Taquari também estão cheios. Sobre os ventos fortes, é esperado que as rajadas atinjam 50km/h.

"Então essa semana é uma semana de ficar muito atento aos alertas, principalmente da Defesa Civil que conhece e tem um apartamento de risco dos Municípios, porque será uma semana realmente de muitos temporais", disse Estael.