Regiões do extremo-sul de Porto Alegre atingidas por alagamentos recebem operação de limpeza neste domingo

De acordo com informações da prefeitura da Capital, neste domingo (17), ocorre uma operação especial de limpeza em locais atingidos por alagamentos na região do Extremo-Sul da cidade. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fará coleta de materiais inservíveis como móveis, eletrodomésticos e entulhos diversos que forem dispostos nas ruas após as enchentes.

Cerca de 12 garis, com o auxílio de seis caminhões e uma retroescavadeira, farão a limpeza e coleta de resíduos no Túnel Verde (Ponta Grossa), Parada 21 (Lami), Beco Chapéu do Sol (Belém Novo) e Comunidade Salso (Restinga). Os moradores destas localidades podem deixar seus materiais inservíveis na frente das residências para a coleta a partir deste sábado (16).