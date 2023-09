RS registra mais um óbito pelas enchentes e total de vítimas fatais chega a 48

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou às 14h desta sexta-feira uma nova atualização a respeito da situação das cidades atingidas pelas enchentes ocorridas na última semana que afetaram, principalmente, cidades do Vale do Taquari. O balanço registra mais um óbito, fazendo com que o total de vítimas fatais chegue a 48. Trata-se de uma idosa do município de Roca Sales que estava hospitalizada e faleceu.

Nove pessoas seguem desaparecidas no Estado, residentes das cidades de Arroio do Meio (1), Encantado (1), Lajeado (2), Muçum (4) e Roca Sales (1).

Passadas mais de uma semana do evento climático, 1.426 pessoas seguem desabrigadas, enquanto 20.969 estão desalojadas.

Confira abaixo os números detalhados:

Óbitos: 48



Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 12

Santa Tereza: 1



Desaparecidos: 9



Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1

Pessoas resgatadas: 3.130



Municípios afetados: 103



Desabrigados registrados: 4.898



Desabrigados no momento: 1.426



Desalojados: 20.969



Afetados: 357.201



Feridos: 943