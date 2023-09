Prefeitura de Porto Alegre monitora o nível do Guaíba nas Ilhas e Cais Mauá

Após as chuvas da semana passada castigarem a região do Vale do Taquari, com 47 mortes registradas, quem sofre com alagamentos desde terça-feira (12), é a Região Metropolitana de Porto Alegre. Na segunda-feira (11) houve ventanias durante a noite e os avisos de alerta, e ontem começou a chuva, que variou em intensidade mas foi constante durante o dia.

Nesta quarta-feira (13), Porto Alegre e outras cidades da Região Metropolitana registram vários pontos de alagamentos e inundações. A situação é muito complicada em pontos de Canoas, Viamão e Guaíba. A chuva acumulada na zona Norte de Porto Alegre até o meio-dia passava de 80 mm, já em Viamão, atingia 105 mm e em Canoas, 94 mm. As chuvas devem começar a parar na noite desta quarta-feira.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) afirmou que cancelou sua agenda de quarta-feira para se dedicar à resolução dos problemas causados pelas chuvas. Ele ainda divulgou que os níveis da água do Guaíba estavam 2,8m nas ilhas e 2,4m no Caís Mauá. O Guaíba tem 1,80 m como cota de cheia, 2m como alagamento nas ilhas e 3m como transbordamento do Cais Mauá. "Áreas de risco estão sob controle neste momento, mas podem ocorrer problemas logo a frente", avalia Melo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acúmulo de água chega a 63mm na Estação Jardim Botânico, na Zona Leste e 84mm na Zona Sul. A prefeitura disponibiliza abrigo para a população necessitada e o prefeito pede para que as pessoas não esperem o alerta oficial para pedir ajuda para familiares ou ligar para 156 e solicitar auxílio do poder municipal.

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) prepara, em caráter preventivo, uma rede de acolhimento à população. Serão três abrigos - localizados nos bairros Lami, Ponta Grossa e na Ilha da Pintada - e vão ampliar em 150 o número de vagas oferecidas na rede.