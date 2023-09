Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabiliza 47 mortes em decorrência das chuvas

Balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul sobre as ações de resgate nas localidades atingidas pelas chuvas intensas e enchentes dos últimos dias mostram a situação do Estado até as 7h desta quarta-feira (13).

Segundo o boletim, foram contabilizadas 47 óbitos em 98 municípios afetados. No total, há mais de 342 mil pessoas afetadas e 3,1 mil resgatadas. Além disso, o órgão informa que passa a excluir do total as pessoas que já conseguiram deixar a condição de desabrigada. Dessa forma, o número parcial ficou em 2.318 (o total de registros era de 4.794).





Confira os números

Óbitos:

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1



Desaparecidos

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1