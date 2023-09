Chuvas provocam alagamentos em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira

A Defesa Civil de Porto Alegre monitora de perto a situação das áreas próximas ao Guaíba, tanto ao Sul da Capital quanto no bairro Arquipélago na manhã desta quarta-feira (13). O acumulado nas últimas 24h soma 54 milímetros na cidade, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Em coletiva à imprensa, o prefeito Sebastião Melo afirmou estar acompahando de perto os efeitos do excesso de chuva na Capital. "Eu cancelei as minhas agendas para atender exclusivamente esta emergência. Por exemplo, temos o Arroio Ipiranga, no qual estamos acolhendo os moradores de rua que estavam debaixo de ponte", destacou. Ele também citou as ações que realizadas na represa da Lomba do Sabão, na divisa com Viamão, além do Manecão (no limite) e o Cavalhada (que já estravasou).

Durante as primeiras horas do dia, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) recebeu quatro protocolos de queda de árvore pelo sistema 156. Destes, um foi atendido ainda durante a madrugada. Além disso, os três arroios localizados na Zona Sul apresentam pontos de transbordamento nesta manhã: Cavalhada, Capivara e Guarujá. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a situação decorre do represamento do Guaíba.



As aulas foram suspensas na Instituição de Educação Infantil Anjo das Flores, localizada no bairro Arquipélago, em razão de um alagamento. As demais unidades da rede municipal e parceirizadas operam normalmente.



Os transtornos causados pelo clima também levou ao fechamento da Unidade de Saúde Ilha da Pintada, localizada no bairro Arquipélago. E as unidades Morro da Cruz (sem internet), Milta Rodrigues (sem energia elétrica) e Glória (pontos de alagamento) seguiram com atendimento restrito.



De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), houve 24 ocorrências em razão da chuva. A maior parte delas é de semáforos fora de operação, por problemas na distribuição de energia elétrica.

De forma preventiva, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) prepara a abertura de três estruturas de acolhimento, cada uma com capacidade para até 50 pessoas: Extremo-Sul, Sul e Região das Ilhas.