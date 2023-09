Cristo Protetor de Encantado suspende visitas em razão de enchentes

A administração do Cristo Protetor de Encantado anunciou a suspensão das visitas ao monumento nos dias 16 e 17 de setembro em decorrência das significativas enchentes na região do Vale do Taquari. A decisão visa direcionar todos os esforços da equipe do Cristo Protetor para atividades voluntárias e assistência às comunidades afetadas pelas inundações, demonstrando total apoio durante este momento desafiador.