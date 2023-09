Inmet emite alerta para novas tempestades e ventos de até 90 km/h no RS

Entre a manhã desta terça-feira (12) até 10h de quarta-feira (13) as condições meteorológicas estarão favoráveis a tempestades na Região Sul do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para a ocorrência de chuvas de intensidade moderada a forte, com trovoadas, possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento entre (60km/h e 90km/h) em áreas isoladas de parte do Norte e parte do Nordeste do Rio Grande do Sul; parte do Meio Oeste e Parte do Planalto Sul de Santa Catarina e Oeste, Noroeste e Sudoeste do Paraná.

Estado terá a ocorrência dois ciclones em sequência nesta semana. O fenômeno ocorrerá entre esta segunda (11) e terça e de quarta (13) para quinta-feira (14). Segundo informações de Luciano Zasso, Coordenador do Curso de Geografia da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), o

ocorrência de temporal em várias regiões gaúchas voltou a causar transtornos, com Na noite de segunda, aem várias regiões gaúchas voltou a causar transtornos, com milhares de clientes sem luz cancelamento de aulas em algumas cidades com o temor de elevação de rios.

O Rio Grande do Sul ainda enfrenta as consequências das enchentes causadas pelas fortes chuvas da semana passada, que causaram destruição e mais de 40 mortes. As cidades de Muçum e Roca Sales, no Vale do Taquari, foram praticamente destruídas.