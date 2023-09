Após novo temporal, RS tem 81 mil pontos sem luz na manhã desta terça-feira

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de segunda-feira (11) e a madrugada de terça (12) provocou falta de luz em diversas cidades em decorrência dos fortes ventos. Na manhã desta terça, há 81 mil pontos sem energia. Na área de concessão da CEEE Equatorial, são 65 mil clientes sem luz, e na da RGE , 16 mil.

Na região atendida pela CEEE, as áreas mais afetadas são a seccional Metropolitana com 23,5 mil clientes sem energia; Litoral Norte, com 17 mil clientes; Sul, com 11 mil clientes sem energia; e Centro Sul, com 6,8 mil clientes sem energia. Os municípios mais afetados são Porto Alegre (13 mil clientes sem energia), Viamão (5 mil clientes), Alvorada (4 mil clientes sem energia), Arroio do Sal e Capão da canoa com 5 mil clientes cada;, Camaquã (2,5 mil clientes sem energia), Canguçu (4 mil clientes), Amaral Ferrador (1,5 mil clientes sem energia).



Segundo a CEEE, a companhia segue em contingência, com cerca de 500 equipes trabalhando em escala ininterrupta, para restabelecer o fornecimento de energia a todos os clientes o mais rápido possível.



Na área atendida pela RGE, os fortes ventos da noite de segunda-feira e madrugada de terça derrubaram árvores e galhos, causando danos na rede e prejudicando o fornecimento de energia principalmente na Região Metropolitana. Nesta manhã, a RGE informa que há 16 mil clientes sem energia elétrica, com maior concentração em Canoas. As equipes da concessionária estão mobilizadas no atendimento às ocorrências para restabelecer a energia.





