Doações de produtos de limpeza e de valores em dinheiro são prioridade, divulga a Defesa Civil

Para otimizar a corrente de solidariedade da população em apoio às vítimas das enchentes, o Centro Regional de Ação e Recuperação instalado no Vale do Taquari atualizou, por meio da Defesa Civil, a orientação quanto às doações para auxiliar os atingidos e também o trabalho de reconstrução nas cidades.

• LEIA TAMBÉM: Rio Grande do Sul terá a ocorrência de dois ciclones em sequência nesta semana



A principal necessidade no momento é de materiais de limpeza, especialmente nessa fase em que o poder público, a comunidade e voluntários realizam a limpeza de casas e ruas. Produtos de limpeza, baldes, rodos, vassouras, luvas e botas de borracha são importantes para auxiliar na proteção dos agentes que atuam nos serviços.



Em relação a itens de uso pessoal e vestuário, há necessidade de fraldas, roupas íntimas e roupa de cama, como lençóis e cobertores. No caso de outras peças de roupa, os estoques já estão plenamente abastecidos. A Defesa Civil orienta a suspensão momentânea da entrega desses itens, para preservar a capacidade de armazenamento e distribuição dos itens que ainda se fazem necessários.



O mesmo vale para alimentos, em especial as doações de perecíveis como marmitas, quentinhas e lanches, já que um grande número de voluntários tem atuado na preparação de refeições para distribuição. A suspensão temporária desse tipo de doação visa evitar desperdícios, dada a impossibilidade de conservação por longos períodos.



“A Defesa Civil agradece imensamente a corrente de solidariedade que se formou e permitiu rapidamente acumularmos grandes estoques. Mas, no momento, roupas e alimentos, principalmente perecíveis, não se fazem necessários. Pedimos que a população direcione esse grande mutirão de ajuda para sermos mais assertivos nos itens que mais precisamos para auxiliar na reconstrução”, afirmou o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira.



Centralização da entrega de doações



A Defesa Civil também chama a atenção para a necessidade de centralização das entregas de doações, para facilitar a logística na região. Todo o material a ser doado no Vale do Taquari deve ser direcionado ao Parque João Batista Marchese, localizado na Rua dos Imigrantes, bairro Lambari, em Encantado.



Desse local, os mantimentos continuarão sendo distribuídos conforme demanda das cidades da região. O direcionamento de doações para a cidade de Encantado foi definido devido às melhores condições de acesso e de instalações em relação aos municípios mais afetados.



A Defesa Civil também solicita que as doações também sejam centralizadas em Porto Alegre. Devido à capacidade de armazenamento e para facilitar a logística, elas devem ser entregues nos armazéns A4, A5, e A6 do Cais do Porto, localizado na Av. Maua, 1050 , Centro Histórico.



Doações em valores para contas oficiais



Aqueles que podem contribuir com repasse de valores devem direcionar suas doações para os canais oficiais, de forma a evitar golpes e a garantir que os valores chegarão em segurança a um canal adequado capaz de direcionar os recursos arrecadados para quem mais precisa.



O governo do Estado estabeleceu uma chave PIX (CNPJ) de conta bancária para receber as doações em valores de pessoas e empresas que desejam repassar recursos para auxiliar às vítimas das enchentes no RS.



PIX para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Também é possível fazer repasses em valores por meio de PIX para outras contas oficiais disponibilizadas pelas prefeituras municipais da região. As chaves PIX de CNPJ são as seguintes:



Cidade de Encantado – Associação Cultural Encantado

PIX CNPJ: 11.330.190/0001-21



Cidade de Muçum – CDL Câmara de Dirigentes Logistas

PIX CNPJ: 93.856.813/0001-69



Cidade de Roca Sales – Gabinete do prefeito

PIX CNPJ: 88.187.935/0001-70