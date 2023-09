Defesa Civil confirma mais uma morte em decorrência das enchentes

Subiu para 47 o número de mortes no Rio Grande do Sul causadas pelas chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas desde a semana passada. O óbito confirmado na manhã desta terça-feira (12) ocorreu no município de Colinas. A Defesa Civil do Estado divulgou balanço das ações de resgate nas localidades atingidas.



Óbitos: 47



Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1



Desaparecidos: 46



Lajeado: 8

Arroio do Meio: 8

Muçum: 30

Pessoas resgatadas: 3.130



Municípios afetados: 97



Desabrigados: 4.794



Desalojados: 20.517



Afetados: 340.928



Feridos: 925