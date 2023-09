Em clima de solidariedade, Chama Crioula é acesa no Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Com o Parque da Harmonia lotado de visitantes e em clima de solidariedade às vítimas da enchente no Vale do Taquari, foi realizada ao meio-dia deste domingo (10) a tradicional cerimônia de acendimento da Chama Crioula no palco principal do Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. Segundo informações da prefeitura, o candeeiro foi carregado pela amazona Sandra Abech e dez cavalarianos da Estância do Xiru e entregue ao prefeito Sebastião Melo e à patrona dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre, Gringa Santos, que realizaram o acendimento da Chama Crioula.

Melo, em conjunto com a Comissão Especial do evento tradicionalista, decretou em publicação deste domingo do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) esta edição do evento como Acampamento Farroupilha Solidário. "É hora de darmos as mãos. Nós, da capital de todos os gaúchos, temos que nos unir em solidariedade pelo Rio Grande. A festa farroupilha tem que ser um exemplo de solidariedade. Além do decreto da prefeitura, cada piquete pode colocar a sua bandeira a meio-pau e uma tarja preta em respeito a toda tragédia que ocorreu e as vidas perdidas no Rio Grande do Sul", disse o prefeito.



Segundo o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, o setor cultural está mobilizado para ajudar os gaúchos do Vale do Taquari e lembrou que na pandemia o segmento teve papel importante na retomada. "Cultura e tradição estão juntas para contribuir no que for preciso. Trabalhamos para valorizar a cultura. Estaremos lançando esta semana um pacote de fomento que, entre outros setores, vai ser destinado ao tradicionalismo", destacou.



No encerramento da cerimônia, a Chama Crioula foi conduzida ao piquete da prefeitura, onde ficará guarnecida até o dia 20 de setembro, quando será extinta.