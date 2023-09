Número de óbitos segue em 41 e 46 continuam desaparecidos em razão das enchentes no RS

*Atualizado às 12h40min

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Defesa Civil, atualizou na manhã deste sábado (9) os números da tragédia que afetou o Estado, principalmente a região do Vale do Taquari. Conforme os dados, o número de óbitos e desaparecidos continuam os mesmos da noite de sexta-feira (8): 41 e 46, respectivamente.

Os temporais que causaram enchentes históricas deixaram um rastro de escombros e lama na região, praticamente destruindo as cidades de Roca Sales e Muçum. O número de municípios afetados pelo fenômeno climático aumentou no levantamento divulgado na manhã deste sábado, passando de 85 para 87.

Confira abaixo as informações atualizadas pela Defesa Civil gaúcha:

Óbitos: 41



Cruzeiro do Su l: 4

Encantado : 1

Estrela : 2

Ibiraiaras : 2

Imigrante : 1

Lajeado : 3

Mato Castelhano : 1

Muçum : 15

Passo Fundo : 1

Roca Sales : 10

Santa Tereza : 1

Desaparecidos: 46



Lajeado : 8

Arroio do Meio : 8

Muçum : 30

Pessoas resgatadas: 3.130



Municípios afetados: 87



Desabrigados: 3.193



Desalojados: 8.256



Afetados: 147.341



Feridos: 223