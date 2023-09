Região Sul do Estado tem alagamentos com retorno da chuva ao Rio Grande do Sul

Municípios da região Sul do Rio Grande do Sul foram atingidos por chuva intensa nessa quinta-feira (7), o que resultou em alagamentos e vias bloqueadas em diferentes locais durante a madrugada. O aumento do rio Piratini preocupa moradores e a Defesa Civil regional monitora os acumulados de chuva.

O município que registrou a maior quantidade de chuva foi Pedro Osório, com 145,2mm nas últimas 24 horas. O município pediu apoio de caminhões para retirar famílias e móveis das casas. Quatro famílias foram encaminhadas para o abrigo municipal, no Salão Paroquial (Rua Júlio de Castilhos, 86 - Centro). Segundo boletim informativo da prefeitura, o Rio Piratini seguia subindo às 10h30min desta sexta (8).

Também foi feito o pedido de ajuda de caminhões do Exército, que estão em deslocamento para o local, assim como equipes da Defesa Civil Estadual, que também irão monitorar a situação em Cerrito, município vizinho que registrava elevação de aproximadamente meio metro a cada hora do rio que margeia a cidade por volta da meia noite.

Em Pelotas, foram registrados 125,4 mm e pelo menos oito famílias precisaram do auxílio das equipes para saírem das residências. Segundo a Defesa Civil, elas foram para casas de amigos e familiares e, por isso, não são consideradas desalojadas. Na região da Colônia Z3, a situação é de alerta para o nível de elevação da Lagoa dos Patos.

Com 151,2 mm de chuva, Rio Grande também registra pontos de alagamento e um desabrigado é atendido pela Defesa Civil Municipal. Conforme a Defesa Civil da Região Sul, a tendência é de que o número de pessoas que tenha de deixar suas casas aumento no decorrer da manhã.

Confira os acumulados de chuva nas últimas 48h:

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN):

Pedro Osório: 155,4 mm

Arroio Grande: 145,6 mm

Capão Do Leão: 129,2 mm

Canguçu: 126,2 mm

Alegrete: 125,8 mm

Pelotas: 125,4 mm

Dom Pedrito: 116 mm

Redentora: 113 mm

Passo Fundo: 80,8 mm

Santa Rosa: 80,8 mm

São Lourenço Do Sul: 75,2 mm

Água Santa: 70,8 mm

Horizontina: 68,4 mm

Rosário Do Sul: 68,2 mm

Caçapava Do Sul: 63 mm

Santa Maria: 60 mm

Soledade: 56 mm

Segredo: 54,2 mm

Lajeado: 53,2 mm

Cruzeiro Do Sul: 50,4 mm

Lagoa Bonita Do Sul: 50 mm

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET):

Rio Grande: 151,2 mm

Capão do Leão (Pelotas): 141,4 mm

Jaguarão: 113,6 mm

Canguçu: 93,8 mm

Caçapava do Sul: 88,8 mm

Bagé: 85,4 mm

Frederico Westphalen: 82,2 mm

Dom Pedrito: 80 mm

Santa Vitória do Palmar: 77,8 mm

Passo Fundo: 75 mm

Palmeira das Missões: 72,6 mm

Santana do Livramento: 68,4 mm

Santo Augusuto: 64 mm

Alegrete: 59,4 mm

São Vicente do Sul: 55 mm

São Gabriel: 53,2 mm

Serafina Corrêa: 54,6 mm

Encruzilhada do Sul: 51,2 mm

Agência Nacional de Águas (ANA):

Taquaruçu Do Sul: 88,2 mm

Bagé: 76,6 mm

Santana Do Livramento: 72,0 mm

Passo Fundo: 70,2 mm

Piratini: 68,0 mm

Condor: 64,0 mm

Lavras Do Sul: 62,2 mm

São Gabriel: 59,2 mm

Dom Pedrito: 57,4 mm

Alegrete: 56,0 mm

Soledade: 53,4 mm

Jaguari: 51,2 mm

Nonoai: 50,4mm