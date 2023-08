Porto Alegre lança programa para reduzir filas de espera na saúde pública

“Com todo respeito aos nossos amigos do Interior, esta iniciativa tem a finalidade de atender às dores dos porto-alegrenses”, enfatizou o prefeito da Capital, Sebastião Melo, na coletiva de lançamento do programa Agiliza Saúde, realizada na manhã desta quarta-feira (30) no Hospital Vila Nova. A administração pública investirá mais de R$ 55,6 milhões na saúde, sendo R$ 14 milhões em um mutirão para reduzir as filas de espera – que hoje somam 26,5 mil consultas, 11 mil cirurgias e 10,8 mil exames.

Na avaliação do secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, a demanda represada ainda é consequência do período de pandemia de Covid-19. “Por isso, seguiremos até dezembro, monitorando mês a mês, com possibilidade de evoluir conforme for a ação e a execução do programa. Nós garantiremos uma redução em 81,7% da fila em diversas especialidades, com foco na oftalmologia adulta e pediátrica, ressonâncias, cirurgias de pequeno porte, dermatologia e urologia (vasectomia)”, garantiu o titular da pasta.

Outro foco da ação é a compra de ambulâncias e equipamentos para hospitais próprios de Pronto Atendimentos e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para a qual serão investidos R$ 28,5 milhões. Estão previstas aquisições de mecanismos de radiodiagnóstico, tomografia, ecografia e mamografia, aparelhos de raio-X móvel, desfibriladores, monitores, ventiladores pulmonar, mesas de cirurgia, ultrassons, câmaras frias e aparelhos de anestesia.

Além disso, mais R$ 13,1 milhões serão aplicados na construção de duas novas unidades de saúde – Leopoldina e Coinma – e na reforma total para reabertura da US Tronco. O programa conta com a parceria das seguintes instituições de saúde: Hospital da Restinga e Extremo-Sul, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, Associação Hospitalar Vila Nova/Santa Marta, Hospital Banco de Olhos, Hospital Independência, Instituto de Cardiologia, Santa Casa de Misericórdia, Hospital São Lucas da Pucrs, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Cristo Redentor, Hospital Fêmina e Hospital da Criança Conceição.

Canoas também lançará ações para diminuir espera por atendimento no SUS



A prefeitura de Canoas também iniciará as ações para reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS. Os canoenses que aguardam pela realização de exames, consultas e cirurgias deverão atualizar suas demandas no sistema da Secretaria Municipal de Saúde. Para isso, de 1º de setembro a 30 de novembro, os pacientes residentes na cidade podem atualizar seus cadastros na Central Canoas + Saúde (na Estação Canoas da Trensurb), quatro subprefeituras e Ouvidoria da SMS. Aos sábados, o serviço estará disponível também no Prefeitura na Rua.