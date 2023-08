Novo ônibus da Linha Turismo de Porto Alegre permite visibilidade de 360 graus

Totalmente sem janelas, o novo ônibus da Linha Turismo de Porto Alegre oferece uma experiência ainda mais completa para quem quiser conhecer os locais históricos da capital gaúcha. Inaugurado nesta terça-feira (29), o novo veículo tem capacidade de levar até 57 passageiros sentados e possibilita uma visibilidade de 360 graus. Com partidas de terças a domingos, a partir do Armazém B3 do Cais do Porto, o tour ocorre em dois horários (podendo ser disponibilizados mais dois, conforme a procura).

O tour é uma parceria entre Cisne Branco e Turis Silva, e tem foco no Centro Histórico neste primeiro momento. "A ideia é expandirmos com outros roteiros, como na região do bairro Moinhos de Vento e passeios noturnos pela orla do Guaíba", antecipa a diretora geral do Grupo Cisne Branco, Adriane Hilbig.

Feito de policarbonato (um termoplástico transparente), o teto panorâmico proporciona a visão completa dos pontos turísticos, tais como monumentos e prédios históricos, sem inviabilizar passeios nos dias chuvosos. Segundo o diretor geral de Eventos da prefeitura de Porto Alegre, Rogério Beindacki, "ter um ônibus mais equipado, com mais recursos e visual revitalizado, agrega valor para nosso turismo que vive um novo momento de mais turistas e mais eventos".

Na parte externa, ilustrações exclusivas elaboradas pelo artista plástico Leandro Selister, autor do projeto “Leve a Minha Cidade”, com artes representam a cultura da Capital e alguns ícones da cidade.

Há duas modalidades de compra para quem deseja fazer o passeio: o roteiro completo sem embarques e desembarques (R$ 60,00) e roteiro com flexibilidade de sair e voltar ao ônibus, conhecido como hop-on/hop-off (R$ 80,00), sendo que este último ocorre conforme disponibilidade. Há também uma alternativa de pacote combinado que inclui passeio no tradicional barco Cisne Branco (R$ 90,00).





PASSEIOS LINHA TURISMO

Partida: Armazém B3, no Cais do Porto (localizado na Av. Mauá, 1.050)

Horários: de teça a domingo, das 10h30 e 12h30, podendo ocorrer também às 14h30 e 16h30, conforme disponibilidade

Valores: roteiro completo sem paradas (R$ 60,00) e o roteiro com flexibilidade de sair e voltar ao ônibus, conhecido como hop-on/hop-off (R$ 80,00)

Ingressos: no Os passeios acontecem de terça à domingo, nos horários 10h30 e 12h30, podendo acontecer também às 14h30 e 16h30, conforme disponibilidade. Os ingressos podem ser adquiridos no site ou na bilheteria, localizada no local de embarque.Armazém B3, no Cais do Porto (localizado na Av. Mauá, 1.050)de teça a domingo, das 10h30 e 12h30, podendo ocorrer também às 14h30 e 16h30, conforme disponibilidaderoteiro completo sem paradas (R$ 60,00) e o roteiro com flexibilidade de sair e voltar ao ônibus, conhecido como hop-on/hop-off (R$ 80,00)no site ou na bilheteria

Veja como é o novo ônibus da Linha Turismo de Porto Alegre