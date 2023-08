"Pelas ruas de Porto Alegre" abre agendamento escolar para roteiros educativos a pé

O projeto "Pelas Ruas de Porto Alegre, que popõe caminhadas turísticas pelo Centro Histórico de Porto Alegre, inclui opções gratuitas para escolas. Os walking tours se iniciaram em julho e ocorrem nas terças-feiras, às 14h e 15h30, com limite de 30 participantes por evento. Há também opções de horários para o público em geral, aos sábado, às 10h e 14h.

Os roteiros contemplam assuntos como as culturas indígenas, a presença africana, ditadura, arquitetura, literatura, diversidade religiosa, entre outros. Instituições e professores interessados podem entrar em contato pelo site Badejo Experiências Culturais e é por lá também que o público deve ficar atento à programação e prestigiá-la.

As escolas ainda podem estender o aprendizado, pois há um livro digital homônimo que pode ser baixado e está disponível em áudio pelo Spotify, de forma gratuita. A autora dos roteiros e do livro é Maria Lúcia Badejo, jornalista, guia de turismo e fundadora da Badejo Experiências Culturais, pioneira em Porto Alegre na promoção do turismo a pé por meio de walking tours temáticos.

Seu objetivo, com o projeto, é atuar na educação patrimonial e na promoção e desenvolvimento sustentável deste território vivo que é o Centro Histórico por meio do turismo cultural. Cada roteiro é estruturado a partir do diálogo com diferentes atores, coletivos e instituições representativas da diversidade cultural de Porto Alegre.