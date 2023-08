Final de semana será gelado em todo o Rio Grande do Sul

A temperatura no Rio Grande do Sul terá uma queda acentuada, neste final de semana, por causa da passagem de uma massa de ar frio que avançará para as demais regiões do Brasil. As informações são da Metsul Meteorologia, prevendo para o sábado temperaturas máximas ao redor dos 17ºC e no domingo, oscilando na casa dos 16ºC em Porto Alegre.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, depois de um período de temperaturas elevadas no Estado, o frio próprio do inverno está de volta. Na projeção feita pela Metsul, grande parte das cidades gaúchas terão, nos próximos dias, mínimas abaixo dos 5ºC, mas as "menores marcas são esperadas neste final de semana, especialmente no domingo (27), e na segunda-feira (28), que terão as menores mínimas no Rio Grande do Sul neste evento de frio de fim de inverno climático".

Já em Porto Alegre, as mínimas devem ficar ao redor de 7ºC a 8ºC nesta sexta-feira (25), em torno de 6ºC a 7ºC no sábado (26), 5ºC a 6ºC no domingo (27) e por volta de 5ºC na segunda-feira (28). "Em bairros mais ao Sul e Leste da cidade, a temperatura cai mais e os termômetros podem marcar até 2ºC ou 3ºC, mesma marca prevista para pontos da Região Metropolitana", prevê a Metsul.