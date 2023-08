Muçum decreta situação de emergência após queda de granizo atingir 600 casas

Entre a noite de quarta-feira (23) e a madrugada de quinta (24) , diversos munícipios gaúchos enfrentaram problemas com fortes temporais e queda de granizo. Segundo informações da Defesa Civil do Estado, Muçum, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Cotiporã, Nova Pádua, Pinto Bandeira, Cambará do Sul, São Sebastião do Caí e Harmonia sofreram com chuva de granizo.

Muçum, no Vale do Taquari, foi a cidade mais afetada. Segundo o prefeito da cidade, Mateus Trojan, foram registrados 10 minutos de chuva de granizo. Cerca de 600 casas tiveram 'perda total' nos telhados. "Ainda estamos mensurando os estragos tanto no meio urbano quanto rural", declarou.

Segundo Trojan, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) está auxiliando as famílias em situação de vulnerabilidade social. A cidade já declarou situação de emergência. "Estamos em contato com o governo federal e do Estado para solucionar os problemas o quanto antes. Serviços públicos como falta de água e luz são prioridade", completou o prefeito.

Moradora de Muçum, Sheila Garibotti teve o carro destruído e relatou nunca ter visto nada parecido. "Foi muito forte, parecia um tiroteio, um barulho ensurdecedor. A cidade ficou branca, parecia neve", descreveu. Veja imagens do granizo no final do texto.

Bento Gonçalves relatou 11 residências que precisaram de lonas para cobrir parte dos telhados. Em Encantado, cerca de 100 casas foram atingidas, com distribuição de lonas pela Defesa Civil da cidade.

Mostardas e São José do Norte também reportaram bastante danos. Em Mostardas, foram cerca de 160 prédios com danos nos telhados. O município já está recebendo lonas desde quarta-feira.

São José do Norte informou cerca de 20 residências afetadas na localidade de Tesoureiro, com lonas já distribuídas. Na mesma localidade, um homem de 60 anos foi ferido na cabeça por um grânulo congelado, ainda sem maiores dados do seu estado atual de saúde.

Muitos municípios ainda estão contabilizando os danos e contatando a Defesa Civil de suas respectivas cidades.

VEJA IMAGENS DO GRANIZO EM MUÇUM