Rio Grande do Sul pode ter novos temporais nesta quinta-feira

A frente fria estará mais ativa na faixa Norte do Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira, dia 24 de agosto. Pode chover forte e não se afasta a possibilidade de novos temporais com mais raios e ocorrências de granizo. As informações são da Metsul Meteorologia. Em contrapartida no Sul e Oeste do Rio Grande do Sul o ar seco e frio avança com expectativa de um dia que começa com temperatura baixa e tem pouca elevação térmica à tarde. Na faixa central do Estado o dia começa com chuva, porém, o tempo tende a secar com sol à tarde. O padrão de temperatura muda em todas as regiões e o abafamento dos últimos dias chega ao fim. A quinta-feira, dia 24 de agosto, começa com umidade, nuvens e pancadas de chuva em Porto Alegre. Ao longo da tarde e da noite o ar seco ingressa e afasta as nuvens. A temperatura oscila pouco. Nos próximos dias uma massa de ar polar garante tempo seco e o predomínio de sol. O frio típico de inverno retorna. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 22°CMínima: 5°C Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 17ºC Mínima: 12ºC