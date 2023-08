Projeto promove limpeza do Guaíba com ajuda de nadadores, remadores e voluntários

O evento Limpe o Lago Guaíba, marcado para o dia 16 de setembro, um sábado, em Porto Alegre, das 9h às 12h, ocorre pela terceiro ano seguido. A limpeza é feita com a ajuda de nadadores e remadores do Projeto Nadando Pelos Cartões Postais e voluntários, que farão o trecho entre a Praça José Comunal e a Praia do Veludo, recolhendo lixo por terra e água. O lançamento do evento aconteceu nesta quarta-feira (23) na Savarauto Toyota (Av. Dr. Nilo Peçanha, 2000 - Boa Vista), patrocinadora da iniciativa.

A ação é atrelada ao Dia Mundial da Limpeza, movimento global que une 191 países e milhões de pessoas. O projeto promove mutirões de limpeza em rios, lagos e mares, e tem mobilizado cada vez mais nadadores, remadores e outros voluntários.

"Esse é o terceiro ano do Limpe o Lago Guaíba, projeto que foi criado pelo grupo Nadando pelos Cartões Postais para incentivar a coleta e a reciclagem do lixo que tem na Orla do Guaíba", explica Francismar Pedro Siviero, um dos idealizadores do projeto.

Neste ano, o Limpe o Lago Guaíba irá utilizar copos biodegradáveis e sustentáveis, cujo tempo de decomposição é entre 250 e 400 anos. O copo pode ser usado tanto para líquidos frios quanto quentes, o que possibilita a sua reutilização. A utilização deste tipo de copo tem o objetivo de incentivar o consumo sustentável e diminuir os impactos ambientes.

"Eu entendo como uma iniciativa fundamental para mantermos nossas águas limpas, para promovermos esportes náuticos, esportes recreativos e para que nossas embarcações e velejadores possam navegar de forma mais aprazível", afirma Rodrigo da Silva Tavares, capitão da Capitania Fluvial de Porto Alegre (CFPA).

O Projeto Nadando pelos Cartões Postais, realizador do evento, tem o objetivo de promover atividades esportivas e beneficentes, dando visibilidade para as águas abertas do Rio Grande do Sul e chamando a atenção para a necessidade da preservação das águas de cada localidade.

A secretária do Esporte de Porto Alegre, Débora Rios Garcia, comenta que a iniciativa é fundamental para fomentar a sustentabilidade. "Nós sabemos da dificuldade que tem para o nosso Lago Guaíba ser limpo, então esse papel do Francismar e de sua equipe de atletas é muito importante para incentivarmos as pessoas a cuidarem do Guaíba e não descartarem seu lixo ali", destaca a secretária.

O evento tem o patrocínio de Savarauto Toyota & Massey Fergunson, além do apoio de CATSUL Catamarã, DMLU Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, Grupos de Escoteiros do Mar Seival e Tritão, Portal Francisswim.com.br e Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger.

voluntário do projeto precisa fazer inscrição através de formulário on-line Quem tiver interesse em participar comodo projeto precisa fazer inscrição através de. A participação acontece mediante a doação de 2 quilos de alimento não perecível, que podem ser entregues no dia do evento. As doações serão feitas para a Casa Madre Ana da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

"Como a casa se mantém unicamente de doações, essa doação é muito bem-vinda, além de coincidir com uma causa super importante que é o meio ambiente, ela auxilia na causa social desses pacientes que precisam de alimento", afirma Juliana Airoldi, supervisora da Casa Madre Ana.