Praças de Porto Alegre ganham projeto inédito de sustentabilidade e desenvolvimento social

A qualificação do espaço público é um tema de grande importância na construção de cidades conscientes. Pensando nisso, a Ecoreal, empresa especializada em conexões sustentáveis, criou o projeto Praça do futuro, com o objetivo é valorizar novas experiências sociais e ambientais para a população de Porto Alegre em lugares públicos.

Nesse contexto, a ideia passa pela adoção e qualificação dos locais. Entre as melhorias estão, por exemplo, a instalação de novas lixeiras de recicláveis e orgânicos, a colocação de totens informativos sobre o programa de sustentabilidade de cada local, água para frequentadores e pets e nova sinalização com mensagens educacionais.

LEIA MAIS: Porto Alegre ganha seu primeiro terrário urbano

Conectado ao programa, será feita a mensuração de áreas verdes, com identificação de espécies de flora e fauna, com ações educativas ambientais de conscientização. Além disso, prevê sistema de coleta, triagem e destinação correta dos resíduos, tirando da prefeitura a obrigatoriedade desta tarefa. Também está no radar, o serviço de manutenção dos espaços como capina, roçada e paisagismo.



“Possuímos diversas áreas verdes por aqui, que podem receber melhor qualificação de suas estruturas e proporcionar à população mais opções de lazer ligadas à preservação ambiental”, afirma em nota, Piettro Kayser, sócio da Ecoreal.

INÍCIO DO PROJETO



O projeto começa pela praça Cônego Alfredo Ody, no bairro Petrópolis. Após, ainda em 2023, a Ecoreal planeja expandir para mais praças de Porto Alegre. Essa será a primeira praça da cidade com conceitos ESG.



Conforme o projeto, mas ainda sem data de instalação, haverá lixeiras especiais para dejetos dos pets com saquinhos, a preservação e cuidado de espaços já existentes como as academias ao ar livre, brinquedos para as crianças e a quadra de concreto poliesportiva cercada.



Outra iniciativa em prospecção é a inclusão de máquina de água filtrada. E, pensando no público que frequenta a praça, a execução do cachorródromo (adaptação da quadra de grama existente), além de cuidados e restauros com a pista de skate.



“Temos um plano estruturado para ampliar as ações. Queremos ocupar as praças com atividades de alto impacto positivo à comunidade, mas algumas ações dependem de parceiros comerciais", destaca em nota, Victor Urach, sócio da Ecoreal.

LANÇAMENTO OFICIAL

Data: 03/06



Horário: 14h às 20h



Conversa com educadores ambientais



Ação de coleta de resíduos recicláveis e eletrônicos



Clean up (mutirão de limpeza) com Instituto Lixo Zero - A partir das 16h



Food Truck - Louis Hamburgueria



Música ao vivo com Bruno de Ros - A partir das 16h



Importante: em caso de chuva, o evento será transferido para o próximo final de semana.