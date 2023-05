Desafio de Porto Alegre é ser um destino turístico, afirma a chefe de Operações da Fraport

"O desafio para Porto Alegre é fazer com que a cidade seja um destino turístico. Os passageiros estão chegando principalmente com destino a Serra gaúcha e outras cidades do Rio Grande do Sul. Porto Alegre precisa realizar mais barulho sobre as coisas que tem a oferecer e fazer valer a pena que o turista que viaja para Gramado, Canela ou a outros destinos fique na cidade pelo menos dois dias". A avaliação foi feita pela chefe de Operações da Fraport Porto Alegre e Fortaleza, Sabine Trenk, que nesta terça-feira (23) participou do Menu POA promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

Segundo ela, tanto os gestores municipais quanto os estaduais devem fazer um trabalho para melhorar o reconhecimento da Capital como destino de turismo. Com o tema "Turismo de Porto Alegre: Desafios atuais e futuros", a reunião-almoço teve a participação do gerente comercial da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo da Silva Veras, e da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Júlia Evangelista Tavares.

Para Sabine Trenk, o Aeroporto Internacional Salgado Filho é a porta de entrada da cidade e o local onde são oferecidos os melhores serviços aos turistas. Entre as melhorias do aeroporto, a Fraport realizou a reforma do terminal de passageiros, a ampliação da pista e do terminal de cargas. "Temos o projeto de trocar de algumas pontes de embarque e de melhorar o pavimento. Além disso, está previsto a elaboração de um projeto para reduzir o consumo de energia", acrescenta.

Já a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares, afirmou que Porto Alegre está conseguindo se colocar como uma Capital turística com a presença de turistas brasileiros, argentinos e uruguaios. "O nosso desafio é fazer com que as pessoas que vem a Gramado, Canela ou a Serra gaúcha fiquem em Porto Alegre", explica. Júlia Tavares destaca que o trabalho é fazer que elas fiquem na cidade uma ou duas noites para conhecer o potencial turístico da Capital. Segundo a secretária, a Orla do Guaíba foi uma grande descoberta turística. "Teremos uma nova atração na Capital que é a Usina do Gasômetro que será entregue até o final do ano", acrescenta.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, afirma que o turismo de Porto Alegre representa um tema de extrema importância para a entidade e para o ecossistema de desenvolvimento. "A Capital enfrenta ativamente os desafios da sua própria transformação em função da necessidade de evoluir economicamente", explica. Suzana Vellinho destaca eventos recentes como o South Summit, a etapa Porto Alegre do Circuito Nacional de Skate, ambos ocorridos em março, e o Expo Churrasco - Festival Internacional do Churrasco, realizado em abril, no Parque Harmonia. "Nossa cidade tem e pode desenvolver muito mais atividades para alavancar o turismo para posições de crescente destaque na economia municipal", acrescenta.



Para a presidente da ACPA, a cultura local, a posição geográfica, os prédios e os monumentos, bem como a população e a expressão econômica de Porto Alegre fazem da cidade um poderoso polo turístico de alcance nacional e até global. "Com certeza, temos uma agenda extensa de melhorias para alcançarmos os resultados desejados. Estamos caminhando em prol disso, mas uma das nossas grandes batalhas, aliás, uma diretriz há muito defendida pela ACPA, é o Centro de Eventos", ressalta. Suzana Vellinho explica que as perspectivas econômicas do turismo na Capital são bem promissoras, especialmente se for trilhado os melhores caminhos para consolidar com excelência as atividades de recepção, eventos, atrações culturais e esportivas.