Hospital Moinhos de Vento lança Centro da Memória em Porto Alegre

Dados do Ministério da Saúde estimam que cerca de 1,2 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência no Brasil e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Na busca por identificar precocemente e oferecer tratamento a pacientes com declínio cognitivo, o Hospital Moinhos de Vento inaugurou, nesta quarta-feira (23), um Centro da Memória em Porto Alegre.

Segundo explica o CEO da instituição de saúde, Mohamed Parrini, a iniciativa é dedicada à assistência, pesquisa e educação com foco na melhora da qualidade de vida de quem apresenta sintomas como alteração de memória ou da capacidade de planejamento ou execução de tarefas, entre outros.

“As doenças relacionadas à memória são as que mais avançam hoje em dia. Somos o maior centro neste sentido do País, capaz de diagnosticar com anos de antecedência estes casos. Nossa ideia é trazer soluções mais avançadas para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul”, destaca o gestor.

No espaço de acolhimento montado na unidade Teresópolis da instituição de saúde, são realizados os protocolos de investigação baseados no uso de marcadores da doença. “Os pacientes que nos procurarem serão atendidos com excelência técnica e qualidade profissional. Além disso, ele serão convidados a fazer parte das pesquisas, nos ajudando a encontrar formas de diagnosticar estas patologias”, destaca o neurologista Wyllians Borelli, coordenador de pesquisa do Centro.

De acordo com o coordenador clínico Raphael Castilhos, 50% dos casos de demência poderiam ser freados se pudessem ser evitados alguns fatores de risco, como tabagismo, hipertensão, obesidade, uso de álcool, entre outros. Por isso, explica o neurologista, “o nosso time multidisciplinar trabalha na prevenção e na modificação dos fatores de risco por meio de uma abordagem completa do paciente”.



Saiba mais

O Centro da Memória do Hospital Moinhos de Vento une tecnologia de ponta com profissionais de renome mundial, focando na investigação dos problemas de memória e, principalmente, na prevenção e na modificação dos fatores de risco que podem levar a esses problemas. Esse serviço particular é voltado para todas as pessoas que apresentam problemas cognitivos, seja de memória ou outras alterações que preocupam ou dificultam as atividades de vida diária.