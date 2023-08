Hospital Moinhos de Vento comemora duas décadas do Núcleo Mama

Como parte da comemoração das duas décadas do Núcleo Mama, o Hospital Moinhos de Vento recebeu um grupo de médicos para participar do Masterclass - Avanços no Manejo do Câncer de Mama. A atividade reuniu oncologistas e mastologistas de Santa Catarina e do interior do Rio Grande do Sul. O objetivo do encontro, segundo informações da assessoria, é formar uma comunidade científica para troca de experiências. “O masterclass é o evento inicial para convidados médicos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que trabalham com câncer de mama, para fazer parte do nosso momento de 20 anos ”, explicou a mastologista Maira Caleffi, chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento. A especialista acrescentou que o serviço realiza reuniões clínicas abertas para que os profissionais de diversas instituições possam levar casos difíceis para discussão em grupo. "Entendemos que somos referência, então, podemos dar esse apoio", destacou.Oncologista clínica em um centro privado e também no Sistema Único de Saúde de Florianópolis, em Santa Catarina, Ana Paula Stramosk disse que a experiência foi bastante proveitosa, especialmente por abordar temas que extrapolam o câncer de mama.“Achei excelente. Falaram sobre fertilidade, radioterapia, navegação. Foi bom conhecer um serviço diferente do meu”, relatou. A médica também destacou o fato de o Hospital Moinhos de Vento ter uma estrutura completa, com serviços e especialidades complementares.“A parte da patologia, de entender como é feita uma lâmina, foi muito importante, pois alguns detalhes não fazem parte da rotina de um oncologista. E quem trabalha em clínicas, muitas vezes, não tem esse contato próximo com esses colegas como existe aqui”, complementou Ana Paula.Esse é o primeiro evento que celebrará as duas décadas do serviço. Além disso, outros encontros estão previstos para ocorrer nos próximos meses.“Em setembro, vamos ter um encontro aberto para o corpo clínico, com a presença da enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, nesse âmbito de equipe multiprofissional. Na primeira semana de outubro, vamos receber o público em geral para celebrar os 20 anos do Núcleo e os 96 anos do Hospital”, finalizou Maira.