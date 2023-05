Moinhos do Vento novo hub de saúde em complexo com shopping do Zaffari

último shopping aberto pelo grupo Zaffari Hospital Moinhos de Vento (HMV), uma das maiores instituições privadas de saúde do Rio Grande do Sul, abre nesta quarta-feira (3) a terceira clínica com consultas médicas e outros serviços no complexo onde fica o Bourbon Teresópolis, na Zona Sul de Porto Alegre. Uma das âncoras do complexo que integra oestreia na primeira semana de maio. O, abre nesta quarta-feira (3) a terceira clínica com consultas médicas e outros serviços no complexo onde fica o

No Linked, empreendimento erguido pelo Zaffari e Melnick, estão ainda duas torres, uma de salas comerciais e outra de apartamentos.

A operação do hub de Saúde, como o Moinhos chama as unidades fora de sua sede, chegou a ser prevista para começar a funcionar no segundo semestre de 2022.

O grupo hospitalar informou, por nota, que o aporte foi de R$ 11,3 milhões para montar a estrutura na área de 480 metros quadrados. O espaço prevê assistência em sete especialidades (Cardiologia, Clínica Geral, Dermatologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Oncologia e Reumatologia), além de serviços de vacinação e terapia infusional.

Na nota, a superintendente de Operações do HMV, Tanira Torelly Pinto, observa que a clinica "consolida a expansão da capacidade de atendimento do hospital em Porto Alegre".

"Estamos oferecendo atendimento de excelência mais perto dos pacientes desta região", disse Tanira.

A clínica fica no terceiro andar do Linked, junto ao Bourbon Teresópolis, na avenida Aparício Borges (Terceira perimetral), 250, no bairro Glória.

O HMV tem mais duas unidades do hub. Uma no Shopping Iguatemi, na Capital, e outra em Canoas, na avenida Getúlio Vargas.

há previsão de uma operação no Pontal Shopping, que Também, que recém abriu na orla do Guaíba, na Capital . Segundo o hospital, não está definida a data de funcionamento. A unidade estão sendo montada e ainda falta chegar à Capital equipamentos que foram importados para uso no hub.

Outro braço de investimento e expansão da instituição é o de educação.

