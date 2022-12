Moinhos de Vento inaugura nova sede da Faculdade de Ciências da Saúde

Na esteira da inovação educacional e tecnológica, a Faculdade de Ciências da Saúde do Hospital Moinhos de Vento inaugurou sua nova sede nesta quarta-feira (7). No total, foram investidos R$ 15 milhões nas obras do empreendimento de 2,6 mil metros quadrados – o dobro da área que era ocupada no Colégio Bom Conselho. A instituição de ensino está localizada no prédio 5 do Shopping Total, em Porto Alegre.

A gerente do Instituto de Educação e Qualificação Profissional, Rubia Natasha Maestri, explica que, atualmente, a instituição conta com curso de graduação em Enfermagem, 16 pós-graduações, atividades de extensão e 15 programas de residência médica. Somando as preceptorias EAD, chegam a 2,7 mil estudantes matriculados. Com a unidade no Shopping Total, a instituição se prepara para também ampliar seu portfólio de cursos. Em breve, a Faculdade contará com a graduação em Gestão Hospitalar, no formato de educação à distância.

A proposta pedagógica da instituição de ensino, segundo a diretora da faculdade, Dagma Gonçalves Rosa, é “trazer uma proposição imersiva, trazendo o protagonismo desse aluno, proporcionando a vivência diante de todas os conhecimentos e a construção deste conhecimento”. Assim, atua também com programas de fellowship (complementação para médicos especialistas interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos) e observership (que proporciona a vivência prática na rotina hospitalar do curso, acompanhado de profissionais de referência).

Nesse sentido, o superintendente do Hospital Moinhos de Vento, Luiz Antônio Nasi, salienta a importância da interação entre as instituições de ensino e hospitalar. “Com as devidas autorizações, peças de anatomia patológica são trazidas do hospital e estudadas nos nossos laboratórios. Normalmente, as faculdades segmentam e aqui temos tudo integrado”, destaca.

O local conta com 10 salas de aula, laboratório de simulação realística e um hospital simulado, estrutura apta para aulas no metaverso, realidade virtual e realidade aumentada, robôs e outras tecnologias, além de laboratórios de habilidades, anatomia, microscopia, morfofuncional e multidisciplinar. A estrutura física também conta com biblioteca e áreas de convivência. Lançada em 2018, a Faculdade Moinhos apresentou um conceito inovador de ensino, inspirado em práticas educacionais do exterior.

Reconhecida recentemente com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), a graduação em Enfermagem está com inscrições abertas no site para entrada no próximo ano, que pode ser feita via vestibular, Enem ou transferência.A instituição educacional também foi recredenciada com a avaliação máxima, que na escala varia de 1 a 5.