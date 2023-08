Rio Grande do Sul tem forte chuva e queda de granizo em cidades da região Centro-Sul

A região Centro-Sul gaúcha sofreu com fortes chuvas e queda de granizo entre a tarde de terça-feira (22) e a madrugada desta quarta (23). Cidades como Pelotas, São Lourenço, Camaquã, Amaral Ferrador e Pedro Osório registraram queda de granizo, porém sem danos físicos.

Já Arambaré, São José do Norte e Santana da Boa Vista, localizadas no Sul do Estado, registraram ocorrências um pouco mais fortes com danos a residências e chuvas mais intensas. Na cidade de Arambaré, a Defesa Civil entregou lonas aos moradores que tiveram prejuízos em suas casas.