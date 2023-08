Rio Grande do Sul tem risco de temporais nesta quarta-feira

A frente fria avança nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, pelo Rio Grande do Sul e gera contraste térmico entre o Norte e o Sul. A instabilidade avança desde a madrugada em cidades da Metade Sul e Oeste com previsão de pouca oscilação térmica nessas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.



Há risco de chuva forte e novos temporais com raios, vendavais localizados e queda de granizo. Por outro lado, nas faixas Norte e Noroeste segue o ingresso de ar mais quente com previsão de temperatura mínima e máxima acima da média com sensação de calor. Amanhã o ar frio toma conta do Rio Grande do Sul.



O tempo fica instável com pancadas de chuva e risco de tempestades desde a madrugada, desta quarta-feira, dia 23 de agosto, em Porto Alegre e Região Metropolitana. A temperatura oscila pouco em razão do tempo instável. Na quinta-feira, dia 24 de agosto, o dia começa com chuva, porém, o tempo firma da tarde em diante com ar mais frio.



Rio Grande do Sul - previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 6°C



Porto Alegre - previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 19ºC

Mínima: 16ºC