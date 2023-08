Nova variante de Covid-19 chega ao Brasil e autoridades relembram a importância da vacinação

O Ministério da Saúde confirmou na quinta-feira (17) o primeiro caso da variante EG.5 da Covid-19, apelidada de Éris. A paciente infectada reside em São Paulo, é uma mulher de 71 anos, mas já se encontra curada da doença. A Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu nota, no mesmo dia, avaliando que a EG.5, monitorada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda não modificou o cenário epidemiológico no Brasil.

Segundo a entidade, a Éris foi inicialmente detectada em fevereiro de 2023. Desde então, os casos associados à variante vêm aumentando. Recentemente, dados indicaram que os diagnósticos de coronavírus cresceram 80% em todo o mundo, mas a mortalidade continua em queda, com uma redução de 57% das mortes. A entidade de saúde já havia afirmado, em 9 de agosto, que a Éris tinha uma maior capacidade de transmissão, mas não representava, até o momento, uma ameaça mais séria à saúde pública.

No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde ainda não informou se já foi detectado algum caso no Estado. A infectologista da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Patrícia Fernandes, comenta sobre a nova variante. “As pessoas não precisam ficar com medo, mas buscar a vacinação completa e manter os cuidados”. É indicado o isolamento social se houver sintomas, e também o uso de máscaras, além de manter a higienização das mãos.

A infectologista conta que no HCPA ainda não registrou nenhum caso da variante Éris, e o hospital também não recebeu aviso ou orientação das secretarias de saúde do Estado, nem do município. Patrícia comenta que as vacinas atuais ainda combatem a doença, mas é preciso atualizar os imunizantes com o novo código genético da variante.

No Rio Grande do Sul, assim como na maior parte do País, os índices de vacinação estão abaixo do esperado, apenas 56,3% da população gaúcha está com todas as doses completas. O Ministério da Saúde ressalta a importância de se vacinar, além de reforçar que existem outras formas não farmacológicas de proteção.

Relembre os cuidados e sintomas



Sintomas comuns:

Coriza;



Tosse;



Dor de garganta;



Dificuldade para respirar.



Nos casos mais graves:

Febre alta;



Aumento dos batimentos cardíacos (taquicardia);



Dor no peito;



Cansaço;



Falta de ar;



Pneumonia;



Insuficiência respiratória aguda;



Insuficiência renal.

Formas de contágio: