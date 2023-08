Porto Alegre retoma serviço de patinetes elétricos por aluguel

A cidade de Porto Alegre retoma o serviço de patinetes elétricos por aluguel a partir de setembro. A frota inicial irá operar na região central da cidade, no Centro Histórico e no bairro Bom Fim, com frota de 450 veículos, sendo que 400 estarão nas ruas e 50 serão reservas.

O serviço foi anunciado pela prefeitura de Porto Alegre durante o 2º Encontro Regional do ICLEI Sul - Inovação Urbana pela Sustentabilidade. "Mobilidade urbana é ter um sistema integrado, que ajude o cidadão, mas que não polua a cidade", defendeu o prefeito Sebastião Melo.

A empresa que irá operar o serviço é a europeia Whoosh, que também é responsável pelos patinetes elétricos por aluguel em Florianópolis, que começou em junho deste ano.

O acionamento do patinete acontece pelo aplicativo Whoosh, disponível para os sistemas iOS e Android. É possível visualizar onde os veículos estão através de um mapa e ativá-los após fazer leitura de um QR Code disponível em cada patinete.

O plano mais acessível custa R$ 3,00 para ativação do patinete e mais R$ 0,80 por minuto rodado. Os patinetes devem ser devolvidos nas áreas de estacionamento específicas. "O usuário não consegue terminar a corrida se ele não estiver dentro desse ponto", explica o CEO da Whoosh no Brasil, Francisco Forbes.

As áreas de estacionamento estão marcadas com um P no app, em espaços aprovados pelo município e que não criem obstrução de circulação. Em alguns casos, estão situadas perto de infraestruturas de estacionamento urbano, como bicicletários. Os principais pontos de estacionamento terão adesivos que os identifiquem, mas a maioria deles terá apenas identificação virtual.

"Precisamos ter flexibilidade. É até engraçado, porque 80% das pessoas pedem para que tenham pontos na frente dos seus comércios, e outras pedem para tirarmos, e nós tiramos. Com o ponto físico, precisaríamos desparafusar, pintar ou algo do tipo. Então batemos o pé para que os pontos de estacionamento sejam virtuais, mas respeitados", destaca Forbes.

A Whoosh é notificada pelo aplicativo quando algum patinete estiver fora do estacionamento. "Temos uma equipe de campo que, em até meia hora, coloca esses patinetes no local adequado", afirma o CEO da empresa no País.